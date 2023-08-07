Чому росіяни посилюють контроль паспортів на окупованих територіях

Російські окупанти у тимчасово окупованому місті. Фото: рос.ЗМІ

На тимчасово окупованих територіях, росіяни почали проводити паспортний контроль навіть вночі. У такий спосіб місцевих жителів спонукають отримати російські паспорти.

Про це пише РІА-Мелітополь.

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Тепер до будинків мирних жителів для перевірки документів окупанти вдираються у будь-який час доби. За повідомленнями жителів сіл Мелітопольського району, окупанти у такий спосів спонукають до отримання російського паспорта. Так, пізно ввечері коли господарів не було вдома, окупанти прийшли для перевірки документів.

"Ми були на дачі, коли нам зателефонували сусіди і повідомили, що до нас прийшли з обшуком люди у військовій формі і погрожують вибити двері, якщо зараз же не приїдемо. Довелося все кинути і їхати додому", — розповіла жінка.

Коли подружжя повернулось додому, окупанти вже пішли. Тож люди сподівались, що росіяни не повернуться.

"Думали, що пронесло. Але ні. Уже коли ми зібралися лягати спати, приблизно, о 22.00 у двір забігли озброєні військові", — пригадує місцева жителька.

Спершу росіяни провели обшук в оселі. Жінка каже, що так і не зрозуміла, що намагались знайти окупанти.

"Потім почали питати, чому ми з чоловіком досі не отримали російські паспорти і дали нам термін до 1 вересня. Ми стали пояснювати, що згідно з Указом Путіна, ми маємо право оформити паспорт до 1 липня 2024 року. Тобто в нас є час — майже рік", — зазначила власниця будинку.

Однак окупантам, як і завжди, навіть закони власної держави необов'язкові до виконання.

"Вони посилалися на якийсь указ Балицького. Мовляв, якщо до 1 вересня цього року не оформимо, то депортують. Ми стали пояснювати, мовляв, указ Балицького нікчемний порівняно з указом президента РФ. Що ви думаєте, нас і слухати не стали", — обурюється мешканка села.

Як передає ЗМІ, для видворення з окупованої території також потрібні причини. І згідно того ж указу Путіна відсутність роспаспорта зовсім не привід для депортації.

Водночас варто відзначити, що загарбники активно готуються до фальшивих виборів. Тож не дивно, що останнім часом намагаються усіма способами посилити паспортизацію місцевого населення.

Нагадаємо, росіяни створили на окупованих територіях школи з фальсифікації виборів.

Також у ГУР розповіли, на що націлена пропаганда Кремля проти України.

До того ж раніше ми писали, що окупанти змушують працівників ЗАЕС змінювати паспорти на російські.