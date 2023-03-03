Негайно вибути з Бахмута — Роберт Мадяр розповів про наказ командування

Птахи Мадяра "вилітають": командир тактичної аеророзвідки заявив про вихід з Бахмута
У п'ятницю, 2 березня, підрозділ "Птахи Мадяра" отримав наказ покинути місто Бахмут. Військові провели там 110 днів.
Про це повідомив командир окремої тактичної групи аеророзвідки S.A.R.G "Птахи Мадяра" Роберт Мадяр.
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Наказ залишити Бахмут
"Сьогодні, 2 березня, посеред ночі підрозділ "Птахи Мадяра" отримав бойове розпорядження — негайно вибути з Бахмута до нового місця бойових дій", — розповів Мадяр.
Він додав, що причини переводу і такого розпорядження йому невідомі. Підрозділ провів тут 110 днів бойових чергувань. Однак накази не обговорюються.
Нагадаємо, нещодавно радник Президента України Олександр Роднянський розповів, що Збройні сили України можуть відступити від Бахмута. Військове керівництво зараз обмірковує всі варіанти розвитку подій на фронті.