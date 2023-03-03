Немедленно выбыть из Бахмута — Роберт Мадяр рассказал о приказе командования

Защитники Бахмута

В пятницу, 2 марта, подразделение "Птицы Мадяра" получило приказ покинуть город Бахмут. Военные провели там 110 дней.

Об этом сообщил командир отдельной тактической группы аэроразведки SARG "Птицы Мадяра" Роберт Мадяр.

Приказ оставить Бахмут

"Сегодня, 2 марта, посреди ночи подразделение "Птицы Мадяра" получило боевое распоряжение — немедленно выбыть из Бахмута в новое место боевых действий", — рассказал Мадяр.

Он добавил, что причины перевода и такого распоряжения ему не известны. Подразделение провело здесь 110 дней боевых дежурств. Однако приказы не оговариваются.

Напомним, что недавно советник Президента Украины Александр Роднянский рассказал, что Вооруженные силы Украины могут отступить от Бахмута. Военное руководство сейчас обдумывает все варианты развития событий на фронте.