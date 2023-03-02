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"Всіх хочуть поховати": військовий розповів останні новини з Бахмуту

2 березня 2023 23:12
yvanova.jpg - Катерина Іванова
Катерина Іванова
Журналіст
Бахмут останні новини 2 березня: військовий розповів про штурми
Інтенсивні бої за донецьке містечко Бахмут тривають більш як півроку
yvanova.jpg - Катерина Іванова
Катерина Іванова
Журналіст

Ворог продовжує здійснювати суїцидальні атаки та намагається продавити лінію оборони ЗСУ у Бахмуті з допомогою артилерії, мінометів та штурмом малих та великих піхотних груп.

Про це на своїй Тік-Ток сторінці розповів боєць 204-го окремого піхотного батальйону з позивним "Киянин", передають Новини.LIVE.

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"Не знаю, що вони там їдять і які речовини вживають, але лізуть як ненормальні. Наші козаки кажуть, що таке враження, що ворог вирішив залишитись у Бахмуті весь. Ситуація по місту важка, але наразі контрольована Силами Оборони. Вони тримають визначені рубежі та тримають свої бойові завдання", — відмітив Киянин.

На йому думку, на фронті можуть бути більш гарячі точки, як от наприклад, Вугледар, але весь світ чує Бахмут. І оскільки російська армія не може взяти це місто більше 6 місяців, всі стає зрозуміло, що щось тут не так.

"Маленьке місто Бахмут в Донецькій області стало символом всієї України. І чим ближче підходить цей жаданий лендліз, чим суїцидальнішими стають потуги бункерних, тим більше всьому світу стає зрозуміло, що перемогти військовим шляхом Україну він не зможе. Виходу на кордони Донбасу не буде. Так що тримаємо стрій далі", — підсумував військовий.

Нагадаємо, за словами заступниця міністра оборони Ганни Маляр, на сьогодні спостерігається надмірна активізація російської інформаційної кампанії, яка супроводжує штурм Бахмуту. Ворог намагається дискредитувати українських військових та запускає декілька наративів, спрямованих на деморалізацію нашого суспільства та військових. 

 

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