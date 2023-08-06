Повітряна тривога вночі 6 серпня: пуски ракет з Ту-95

Ракета летить у небі. Фото: google.com

Вночі, 6 серпня, ймовірно здійснено пуски крилатих ракет із бомбардувальників Ту-95мс. У низці областей України оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляють моніторингові канали.

Читайте також:

Повітряна тривога вночі 6 серпня

Оновлено 02:02. В низці східних та південних областей повітряна тривога, як повідомляють Повітряні сили.

Оновлено 02:05. "Імовірно пуски крилатих ракет із стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з району Каспійського моря", — зазначають Повітряні сили.

Джерело: t.me/kpszsu

Оновлено 02:07. Актуальна мапа повітряних тривог наразі виглядає так.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, що вночі, 6 серпня, з'явилася інформація про запуск ракет із моря. В Одеській області оголосили про ракетну небезпеку. Також в більшості областей України триває повітряна тривога.

Також ми писали, що увечері 5 серпня Росія вдалася до нової атаки по території України. Цього разу ворог запустив дрони-камікадзе Shahed.