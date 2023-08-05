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Ворог запустив по Україні "шахеди": які області під загрозою

5 серпня 2023 23:03
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Дронова атака Росії ввечері 5 серпня: які області під загрозою
Збиття дрона над містом. Фото: REUTERS/Gleb Garanich
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Увечері 5 серпня Росія вдалася до нової атаки по території України. Цього разу ворог запустив дрони-камікадзе Shahed. 

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

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Як зазначають у повітряних силах, наразі є загроза дронових ударів у Миколаївській та Херсонській областях. 

"Кілька груп ударних БпЛА знаходяться над Миколаївщиною, рухаються у північно-західному напрямку", — йдеться у повідомленні. 

Станом на 23:00 карта повітряних тривог має такий вигляд. 

Карта повітряних тривог ввечері 5 серпня. Фото: alerts.in.ua
Карта повітряних тривог ввечері 5 серпня. Фото: alerts.in.ua

23:06. Повітряні сили ЗСУ повідомляють, що зафіксовано пуск третьої групи ударних БпЛА Shahed. 

23:11 Повідомляється, що ворожий БпЛА — між Кропивницьким і Кременчуком. Повітряна тривога поширилася на Кіровоградську та Полтавську області. 

23:51 Черкаська та Вінницька області — загроза застосування ударних БпЛА Shahed. Повітряна тривога поширилася на ці регіони. 

Карта повітряних тривог ввечері 5 серпня. Фото: alerts.in.ua
Карта повітряних тривог ввечері 5 серпня. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, сьогодні, 5 серпня, Росія завдала ракетного удару по Україні. Вибухи прогриміли одразу у декількох областях. Зокрема у Запорізькій, Житомирській та Хмельницькій областях. 

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