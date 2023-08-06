Небезпека ракетного удару на Півдні вночі 6 серпня: запуск "Калібрів"

Запуск ракет "Калібр" із моря. Фото: google.com

Вночі, 6 серпня, з'явилася інформація про запуск ракет із моря. В Одеській області оголосили про ракетну небезпеку. Також в більшості областей України триває повітряна тривога.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Оновлено 00:10. Повітряні сили повідомляють про ракетну небезпеку для Одещини.

Джерело: t.me/kpszsu

Також є інформація про запуск ракет "Калібр" із Чорного моря. Попередньо вони рухаються в напрямку Півдня.

Оновлено 00:12. Моніторингові канали повідомляють що калібри рухаються в напрямку Кіровоградщини та Черкащини.

Джерело: t.me/eRadarrua

Оновлено 00:15. Зараз повітряна тривога зберігається в низці областей України, куди щойно додалася Харківська.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 00:23. Повідомляють, що наразі ракет вже немає. Однак загроза атки БпЛА все ще зберігається.

Джерело: t.me/war_monitor

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Нагадаємо, що ввечері 5 серпня Росія вдалася до нової атаки по території України. Цього разу ворог запустив дрони-камікадзе Shahed.

Також ми повідомляли, що вчора ввечері, 5 серпня, в багатьох областях України оголошували повітряну тривогу. Існувала ракетна небезпека.

Додамо, що вранці, 5 серпня, Україною почала ширитися повітряна тривога. Стало відомо про зліт винищувача МіГ-31К.