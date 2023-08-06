Воздушная тревога ночью 6 августа: пуски ракет с Ту-95

Пуски ракет с Ту-95 на территорию Украины: когда ждать угрозы
Ночью, 6 августа, предположительно совершены пуски крылатых ракет с бомбардировщиков Ту-95мс. В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
Воздушная тревога ночью 6 августа
Обновлено 02:02. В ряде восточных и южных областей воздушная тревога, как сообщают воздушные силы.
Обновлено 02:05. "Вероятно, пуски крылатых ракет из стратегических бомбардировщиков Ту-95мс из района Каспийского моря", — отмечают Воздушные силы.
Обновлено 02:07. Актуальная карта воздушных тревог выглядит так.
Напомним, что ночью, 6 августа, появилась информация о запуске ракет с моря. В Одесской области объявили о ракетной опасности. Также в большинстве областей Украины есть воздушная тревога.
Также мы писали, что вечером 5 августа Россия прибегла к новой атаке по территории Украины. На этот раз враг запустил дроны-камикадзе Shahed.