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Пуски ракет с Ту-95 на территорию Украины: когда ждать угрозы

6 августа 2023 02:01
обновлено: 02:38
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Воздушная тревога ночью 6 августа: пуски ракет с Ту-95
Ракета летит в небе. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Ночью, 6 августа, предположительно совершены пуски крылатых ракет с бомбардировщиков Ту-95мс. В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Воздушная тревога ночью 6 августа

Обновлено 02:02. В ряде восточных и южных областей воздушная тревога, как сообщают воздушные силы.

Обновлено 02:05. "Вероятно, пуски крылатых ракет из стратегических бомбардировщиков Ту-95мс из района Каспийского моря", — отмечают Воздушные силы.

Источник: t.me/kpszsu

Обновлено 02:07. Актуальная карта воздушных тревог выглядит так.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Напомним, что ночью, 6 августа, появилась информация о запуске ракет с моря. В Одесской области объявили о ракетной опасности. Также в большинстве областей Украины есть воздушная тревога.

Также мы писали, что вечером 5 августа Россия прибегла к новой атаке по территории Украины. На этот раз враг запустил дроны-камикадзе Shahed.

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