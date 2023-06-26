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"Русских больше положили, чем хохлов": росіяни обговорюють космічні втрати на фронті

26 червня 2023 19:21
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
"Русских больше положили, чем хохлов": росіяни обговорюють космічні втрати на фронті
Російський окупант в Україні. Фото: росЗМІ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Українська розвідка перехопила розмову окупанта, де його дружина скаржиться на космічні втрати російської армії та розповідає про масову мобілізацію. Своєю чергою, загарбник розповів, що з цілого полку залишилось живими лише 120 людей.

Відповідну розмову ГУР оприлюднило у соцмережах.

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Перехоплена розмова

— Вчора з Іриною Володимирівною розмовляла щодо переведення... в нас же мобілізованих теж, як це... До 31 грудня продовжили. Продовжували спочатку до червня, а зараз до 31 грудня нас продовжили. А, кажу, чому так продовжили, а вона відповідає: "Світлана, буде в травні масова мобілізація", каже, що з військкомату телефонували і попереджували, — розповідає дружина окупанта.

— Кого мобілізувати будуть? — запитує її чоловік.

— Всіх будуть брати, всіх, — злякано відповідає жінка.

— Народ... — стиха відповідає загарбник.

— От зараз добровольців беруть і тих, кому повістки вручили, від нас вже сім автобусів поїхало. Кажуть, що одразу в СВО (Спеціальна військова операція. — Ред.). СВО це що таке? — здивовано питає дружина росіянина.

— Спеціальна військова операція, й*та. Тут і так народ... Робити нех*й, а толку, всі просто сидять, — розповідає військовий РФ.

— Наших росіян більше відсотків поклали, ніж хохлів. Через цього. Щось у нас 70% наших поклали, — каже жінка.

— От весь полк у нас залишився, людей 120 від сили. Всіх нах*й скосило, — розповів окупант.

Нагадаємо, нещодавно ГУР опублікувало розмову, де окупанти все частіше скаржаться на командування, умови та намагаються втекти з позицій всіма способами. Так, росіяни навіть ламають собі руки та ноги, аби їх відвезли в госпіталь, якомога далі від бойових дій. 

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