"Пусть на Кремль идут": оккупант обсуждает с женой мятеж бойцов ЧВК "Вагнера"

Бойцы ЧВК "Вагнер". Фото: росСМИ

Российские военные, находящиеся на войне в Украине, поддерживают мятеж Евгения Пригожина и считают, что ему нужно дойти до Кремля. Оккупанты уже устали воевать.

Об этом говорится в очередном перехваченном разговоре оккупантов Главным управлением разведки.

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Перехваченный разговор

— Конечно, ты еще не знаешь, что у нас здесь отражается... — говорит жена оккупанта.

— Про "Вагнере"? — уточняет захватчик.

— Ну, да! — отвечает женщина.

— Молодцы, — удовлетворенно говорит военный РФ.

— Уже сказали тебе? — спрашивает жена.

— Да! Молодцы, пусть на Кремль идут, нах*й, п*дора этого, Путина, х*ярять, — говорит оккупант.

— Отх*ярят... Гражданская война сейчас начнется, — испуганно рассказывает жена.

— Ну, давно пора. Всех за*бало это, — спокойно отвечает захватчик.

— Ростов заняли они там, колоны авто, вообще просто. Танки прямо в городе — Ростов, Воронеж... Ну, короче, и вот выступление Пригожина. Он говорит: "Если Шойгу не придет на переговоры, я еду прямо в Москву", — рассказывает жена своему мужу-оккупанту.

— Да и давно пора! Я только напротив поддерживаю. Молодец Пригожин, — высказал свою позицию военный русской армии.

— А там все, понимаешь, все их боятся! Даже полиция, короче, все военные. Они кладут оружие прямо перед ними. Они даже не пытаются вступить с ними в бой, — взволнованно говорит женщина.

— Сейчас захватят все части, аэродромы, бл*, и п*здец Путину, — говорит оккупант.

— И что будет? П*здец России? — очень встревоженно спрашивает его жена и тяжело вздыхает.

— Бл*, а Путин будто, п*здец что-то сделал для России, — разъяренно говорит захватчик.

— Да понимаешь, здесь люди сейчас расколются на два лагеря в своей стране. Это будет гражданская война. П*здец, все волнуются, вообще п*здец полный! "Что происходит... Ой, что будет..." — говорит женщина.

— Скажи: "Нам всем — п*здец!" — вот что будет! — рекомендует ее муж.

— А что, Шойгу боится с этим Пригожиным встретиться? — спрашивает жена.

— Конечно, боится бл*. МЧС-ник *бычий, — обзывает министра обороны оккупант.

Напомним, недавно ГУР опубликовало разговор, где оккупанты все чаще жалуются на командование, условия и пытаются сбежать с позиций всеми способами. Так, россияне даже ломают себе руки и ноги, чтобы их отвезли в госпиталь, как можно дальше от боевых действий.