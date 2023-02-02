Путин готовит обращение к годовщине вторжения в Украину

В последний раз путин обращался к парламенту россии еще в апреле 2021 года

Российский диктатор владимир путин собирается выступить с посланием к Федеральному собранию. Вероятно, это произойдет на годовщину вторжения россии в Украину.

Об этом пишет российское издание "Медуза".

Чего ждать от заявлений путина

Как пишут российские СМИ, текст послания путина еще готовится, но уже известно, что основные тезисы будут касаться вопросов государственной поддержки российских солдат, воюющих в Украине, и освоения захваченных украинских территорий.

"Медуза" отмечает, что само выступление состоится 20 или 21 февраля, но не исключено, что именно 24 февраля — в годовщину вторжения.

Кроме того, в издании утверждают, что диктатор традиционно расскажет о "сплоченности" россиян и "безоговорочной поддержке" войны. Глава кремля, вероятно, часть выступления посвятит "импортозамещению" и "борьбе с санкциями".

Также в своем послании путин, по словам источников "Медузы", скорее всего, будет подробно рассказывать о планируемых "мерах социальной поддержки" россиян. А также подчеркнет, что несмотря на войну с Украиной, "обычные граждане россии не должны беспокоиться: современное оружие должно защитить их".

При этом СМИ пишут, что выступление могут корректировать в соответствии с ситуацией на фронте. Если украинские войска пойдут в наступление, то риторика путина может быть более "агрессивной".

Напомним, ранее министр обороны Украины Алексей Резников в интервью французским СМИ заявил, что кремль готовится к новому наступлению на Украину. Скорее всего, это произойдет на годовщину вторжения.