Ми в соцмережах:

Регионы
Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Война arrow ​​​​Путин приказал захватить Донбасс до марта: ISW оценил шансы российской армии arrow

​​​​Путин приказал захватить Донбасс до марта: ISW оценил шансы российской армии

3 февраля 2023 07:32
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко
Путин переоценил шансы оккупационной армии захватить весь Донбасс до марта, считает ISW
Американские эксперты не видят никаких признаков будущего успеха россиян
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко

Владимир путин хочет захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей. Но реальных предпосылок для такого успеха нет, оккупационная армия не восстановила свою боевую мощь.

Об этом сообщает в своем традиционном ежедневном обзоре событий российско-украинского военного конфликта американский Институт изучения войны (ISW).

Читайте также:

Требование путина

В свежем отчете Института упоминаются слова представителя Главного управления разведки Минобороны Украины Андрея Черняка о том, что президент россии владимир путин поставил перед оккупационной армией задачу захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей до марта.

Для этого якобы оккупанты перебрасывают ударные группы, подразделения, вооружение и военную технику в Луганскую область.

Путин переоценил возможности своей армии

Впрочем, аналитики ISW отмечают, что кремлевский диктатор, вероятно, снова ошибся в оценке мощности собственных вооруженных сил.

Институт изучения войны не выявил доказательств того, что российские войска восстановили достаточную боевую мощь для того, чтобы завоевать более 11 тысяч квадратных километров территории Донецкой области до конца февраля.

Когда захлебнется новое российское наступление

Также в Институте отметили, что возможное новое большое наступление оккупационной армии досрочно завершится в апреле, во время сезона весенних дождей.

После чего Украина, которая как раз получит западные танки, сможет пойти в собственное контрнаступление в конце весны или начале лета.

Напомним, что, по информации украинской разведки, президент россии владимир путин дал приказ своим войскам полностью оккупировать Донецкую и Луганскую области. По плану кремля, они должны сделать это до марта.

Фото: Pixabay

Новости по теме

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

03:10 8 вещей, которые в 2022 году резко утратят свою популярность

09:00 РФ распространяет "вкиды" для манипуляции родственниками “Азовстали”

08:54 Зеленский объяснил, почему подписал закон об ужесточении наказания военнослужащим

08:47 УАФ обратилась в УЕФА из-за российских футбольных клубов: что известно

08:45 Официальный курс валют: евро впервые пересек отметку в 40 грн

08:40 Американское СМИ заявило о колоссальных потерях российской армии в Украине

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:35 Удар по Краматорску: количество раненых возросло

08:27 Учения украинских военных: до конца года Евросоюз подготовит 30 тысяч бойцов

08:15 Молчаливая экс-киевлянка Наташа Королева прокомментировала слухи о разводе с Тарзаном

08:12 Чемпион мира-2018 окажется без клуба: о ком идет речь

08:10 Оккупанты вывозят украинских старшеклассников в рф, чтобы сдать школьные экзамены: детали

Новина з відео

06:57 В Германии поезд наехал на детей: есть погибшие

Новина з відео

23:20 Диктатор пути угрожает Западу "не только бронетехникой"

Новина з відео

22:18 Зеленский провел заседание Ставки в двойном формате: подробности

Новина з відео

20:38 В Гааге будет работать Международный центр расследования преступлений рф против Украины

Новина з відео

19:30 Взрывы под Мелитополем и в Мариуполе: стали известны подробности

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

19:21 Зеленский обратился к участникам Национального молитвенного завтрака: что сказал

Новина з відео

18:00 Гороскоп на 3 февраля: Овнам — приятная встреча, Водолеям — важная новость

Новина з відео

17:30 Зарабатывали на закупках для ВСУ: чиновников Одесской ОВА подозревают в растрате госбюджета

Эксклюзив

17:30 "Ближайшие месяцы будут тяжелыми. Следует приготовиться к большим потерям", — Кузан

Новина з відео

17:08 Прятал наличку в диване: СМИ показали видео обыска у экс-заместителя главы Минобороны

08:00 Что ждать от гривни в 2023 году

Эксклюзив

17:30 "Ближайшие месяцы будут тяжелыми. Следует приготовиться к большим потерям", — Кузан

Эксклюзив

17:09 Астролог назвала даты, когда ждать ракетных обстрелов в феврале

16:31 Ничего святого: как пропагандисты кремля от бессилия вспоминают бога, а действуют как сатана

Новина з фото

14:31 "Весна будет через шесть недель", — сурок Тимка сделал традиционный прогноз

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:14 Точка невозврата приближается: как международные санкции разрушают экономику россии

Эксклюзив

20:45 От премиум-дома в Киеве до камеры в СИЗО: на сколько лет могут сесть скандальные секс-блоггеры

Эксклюзив

20:30 "Мы можем потерять определенные территории, но ненадолго": астролог дала прогноз боевых действий в феврале

Эксклюзив

19:07 Потери россиян в январе вдвое побили рекорд смертей в Афганистане за 10 лет: анализ шокирующих цифр

17:25 "Требования времени таковы, что каждая школа будет нуждаться в таком укрытии", — в Харькове обустроили первое школьное бомбоубежище

Актуальное по теме

None 3 Февраль 06:56

Американское СМИ заявило о колоссальных потерях российской армии в Украине

None 3 Февраль 06:56

В Бахмуте были ранены два норвежских волонтера: детали

None 3 Февраль 06:54

Белый дом опроверг слухи, что директор ЦРУ прилетал в Киев с предложением сдать часть территории россии

None 2 Февраль 19:26

Эксперт назвал участок фронта, где наблюдается максимальное военное обострение

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB