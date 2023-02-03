Путин переоценил шансы оккупационной армии захватить весь Донбасс до марта, считает ISW

Американские эксперты не видят никаких признаков будущего успеха россиян

Владимир путин хочет захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей. Но реальных предпосылок для такого успеха нет, оккупационная армия не восстановила свою боевую мощь.

Об этом сообщает в своем традиционном ежедневном обзоре событий российско-украинского военного конфликта американский Институт изучения войны (ISW).

Требование путина

В свежем отчете Института упоминаются слова представителя Главного управления разведки Минобороны Украины Андрея Черняка о том, что президент россии владимир путин поставил перед оккупационной армией задачу захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей до марта.

Для этого якобы оккупанты перебрасывают ударные группы, подразделения, вооружение и военную технику в Луганскую область.

Путин переоценил возможности своей армии

Впрочем, аналитики ISW отмечают, что кремлевский диктатор, вероятно, снова ошибся в оценке мощности собственных вооруженных сил.

Институт изучения войны не выявил доказательств того, что российские войска восстановили достаточную боевую мощь для того, чтобы завоевать более 11 тысяч квадратных километров территории Донецкой области до конца февраля.

Когда захлебнется новое российское наступление

Также в Институте отметили, что возможное новое большое наступление оккупационной армии досрочно завершится в апреле, во время сезона весенних дождей.

После чего Украина, которая как раз получит западные танки, сможет пойти в собственное контрнаступление в конце весны или начале лета.

Напомним, что, по информации украинской разведки, президент россии владимир путин дал приказ своим войскам полностью оккупировать Донецкую и Луганскую области. По плану кремля, они должны сделать это до марта.

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