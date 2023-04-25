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Скабєєва назвала Буданова "терористом" та істерично відреагувала на заяву про звільнення Криму

25 квітня 2023 12:26
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Скабєєва назвала Буданова "терористом" та істерично відреагувала на заяву про звільнення Криму
Російська пропагандистка Ольга Скабєєва. Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Російська пропагандистка Ольга Скабєєва відреагувала на заяву очільника ГУР МО Кирила Буданова щодо звільнення Криму. Вона також прокоментувала його слова про ядерну зброю.

Про це Скабєєва сказала в ефірі росТБ.

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Істерична реакція Скабєєвої

Російська пропагандистка намагалася приховати свої емоції через перспективи РФ, однак помітно обурилися заявою Буданова. Очільник ГУР МО наголосив, що Україна вийде на кордони 1991 року та поверне Крим. Скабєєва назвала Буданова "терористом".

"Буданов заявляє, що ЗСУ увійдуть до Криму, і уточнює, що ніякого ядерного удару у відповідь не буде. І взагалі — до кінця року "українські бойовики" нібито вийдуть на кордони 1991 року", — сказала Скабєєва.

Нагадаємо, Буданов заявив, що кінцем війни в Україні стане повернення до кордонів 1991 року. Україна ніколи не піде на те, щоб віддати якусь частину територій.

Також ми писали, що у лютому, коли до першої річниці вторгнення Росії в Україну залишалися лічені дні, офіційні особи в Києві були зайняті розробкою планів нападу на Москву. Очільник ГУР МО Кирило Буданов доручив одному зі своїх офіцерів підготуватися до масових ударів 24 лютого.

Додамо, Лефортівський суд Москви заочно заарештував начальника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова у справі про теракт на Керченському мосту, йому звинувачено за чотирма статтями. Своєю чергою, Буданов пообіцяв ще більше боротися з окупантами.

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