Путин "накапливает" ракеты, чтобы сорвать контрнаступление ВСУ, — Буданов

Глава Главного управления разведки МО Украины Кирилл Буданов. Фото: УНИАН

Россия не способна к реализации попытки масштабного наступления на какой-либо территории Украины. Путин потерял свой военно-политический потенциал давно.

Об этом заявил начальник главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-майор Кирилл Буданов в интервью YahooNews.

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Буданов заявляет, что в то же время Россия может и будет проводить серьезные военные операции. С этой проблемой Украине придется столкнуться.

"Однако правда состоит в том, что россияне свели свои ракетные запасы почти насмарку", — говорит Буданов.

По словам главы ГУР, "вагнеровцы" имеют гораздо лучшую подготовку, чем регулярная армия Путина. Однако Пригожин несет огромные потери своих наемников в войне ради ведения политической кампании.

"Его политическое будущее напрямую связано с его физическим выживанием, потому что в России слишком много сил, которые хотят его устранить. Очевидно, он будет пытаться защищаться, потому что для него это даже не вопрос изгнания или тюрьмы — это вопрос жизни и смерти", — сказал Кирилл Буданов.

"Мы убивали и будем убивать россиян"

На вопрос журналистов, причастны ли украинские спецслужбы к "ликвидации" российских пропагандистов и украинофобов, Буданов не подтвердил и не опроверг эту информацию.

"Не продолжайте эту тему. Все, что я прокомментирую, это то, что мы убивали россиян и будем убивать россиян где угодно во всем мире до полной победы Украины", — подчеркнул руководитель ГУР МО Украины.

Также Буданов добавил, что российская пропаганда работает до сих пор, а потому так называемую "ракету" на Кремль политическая верхушка будет показывать как "победу".

Напомним, ранее мы писали, что российская пропагандистка Ольга Скабеева назвала Буданова "террористом" и истерически отреагировала на заявление об освобождении Крыма.

Также Кирилл Буданов недавно рассказывал, как Украина будет наказывать россиян за военные преступления. По его словам, каждый оккупант будет уничтожен.