Путін намагається зберегти митні пункти пропуску з окупованими територіями, — ISW

Президент Росії Володимир Путін. Фото: Sputnik/Gavriil Grigorov/Kremlin via REUTERS

Російська Федерація має намір зберегти митні пункти пропуску з незаконно анексованими східними регіонами з міркувань безпеки. Цю інформацію підтверджують накази президента Володимира Путіна.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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ISW раніше повідомляв, що російські блогери скаржилися на те, що пункти пропуску РФ на міжнародному митному кордоні значно сповільнили постачання боєприпасів на лінію фронту в Донецькій області.

Неспроможність Кремля здійснити змістовну інтеграційну політику та захистити окуповану Україну, ймовірно, підриває здатність Росії забезпечити війська на лінії фронту, як раніше оцінювало ISW. Російський диктатор Путін, ймовірно, намагається виправити затримки, розширюючи штат для прискорення перевірок на контрольно-пропускних пунктах, і не розглядає можливість усунення цих перешкод. РФ раніше посилила заходи безпеки та перевірки навколо мосту через Керченську протоку, і Кремль, ймовірно, продовжує використовувати ці пункти пропуску з аналогічних міркувань безпеки.

"Кремль також може використовувати ці пункти пропуску для запобігання масовому переміщенню чоловіків з окупованої України, які уникають примусової мобілізації, для запобігання втечі російських мобілізованих, а також для підтримки фільтраційних заходів РФ", — йдеться у звіті.

Аналітики наголосили, що існування цих контрольно-пропускних пунктів ще раз підкреслює, що російські чиновники не розглядають мешканців окупованої України як громадян РФ та керують ними як окупаційна влада, якою вони є, попри постійні заяви про те, що незаконно анексовані території є частиною Росії.

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни проаналізували поїздки російського диктатора Володимира Путіна на окуповані території Луганської і Херсонської областей. Він продовжував зображати себе військовим лідером в очікуванні запланованого українського контрнаступу.

Також ми писали, що президент РФ Володимир Путін підписав закон про створення єдиного реєстру військового обліку, який передбачає використання електронних повісток для оповіщення військовозобов'язаних про призов та встановлює обмеження для громадян, які не з'явилися на призов.