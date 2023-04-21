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Путин пытается сохранить таможенные пункты пропуска с оккупированными территориями, — ISW

21 апреля 2023 07:29
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Путин пытается сохранить таможенные пункты пропуска с оккупированными территориями, — ISW
Президент России Владимир Путин. Фото: Sputnik/Gavriil Grigorov/Kremlin via REUTERS
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Российская Федерация намерена сохранить таможенные пункты пропуска с незаконно аннексированными восточными регионами из соображений безопасности. Эту информацию подтверждают приказы президента Владимира Путина.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

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ISW ранее сообщал, что российские блоггеры жаловались на то, что пункты пропуска РФ на международной таможенной границе значительно замедлили поставку боеприпасов на линию фронта в Донецкой области.

Неспособность Кремля осуществить содержательную интеграционную политику и защитить оккупированную Украину, по всей вероятности, подрывает способность России обеспечить войска на линии фронта, как ранее оценивало ISW. Российский диктатор Путин, вероятно, пытается исправить задержки, расширяя штат для ускорения проверок на контрольно-пропускных пунктах и не рассматривает возможность устранения этих препятствий. РФ ранее усилила меры безопасности и проверки вокруг моста через Керченский пролив, и Кремль, вероятно, продолжает использовать эти пункты пропуска по аналогичным соображениям безопасности.

"Кремль также может использовать эти пункты пропуска для предотвращения массового перемещения мужчин из оккупированной Украины, избегающих принудительной мобилизации, для предотвращения побега российских мобилизованных, а также для поддержки фильтрационных мер РФ", — говорится в отчете.

Аналитики подчеркнули, что существование этих контрольно-пропускных пунктов еще раз подчеркивает, что российские чиновники не рассматривают жителей оккупированной Украины как граждан РФ и руководят ими как оккупационные власти, которыми они являются, несмотря на постоянные заявления о том, что незаконно аннексированные территории являются частью России.

Напомним, аналитики Института изучения войны проанализировали поездки российского диктатора Владимира Путина на оккупированные территории Луганской и Херсонской областей. Он продолжал изображать себя военным лидером в ожидании запланированного украинского контрнаступления.

Также мы писали, что президент РФ Владимир Путин подписал закон о создании единого реестра военного учета, предусматривающий использование электронных повесток для оповещения военнообязанных о призыве и устанавливающий ограничения для граждан, не явившихся на призыв.

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