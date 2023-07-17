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Путін назвав удар по Кримському мосту "терористичним актом"

17 липня 2023 20:42
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Путін назвав удар по Кримському мосту "терористичним актом"
Володимир Путін. Фото: EPA/UPG
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Диктатор РФ Володимир Путін заявив, що буде "відповідь зі сторони Росії" за "теракт" на Кримському мосту. Він назвав це "черговим терористичним актом київського режиму".

Про це він сказав під час наради зі своїми підлеглими, передають російські ЗМІ.

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"Цей злочин немає сенсу з військової точки зору, не маючи жодного значення, адже Кримський міст давно не використовується для військових перевезень", — зазначив він.

За його словами, цей злочин є "жорстоким", адже начебто "постраждали та загинули невинні люди".

Як постраждав Кримський міст

В інституті вивчення війни ISW зазначили, що Кримський міст — важливий об'єкт з точки зору логістики. У випадку його повного руйнування Росія матиме лише одну наземну лінію постачання. 

Нагадаємо, у Службі безпеки України прокоментували вибух на Кримському мосту. Зокрема, там відреагували на інцидент словами пісні. 

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