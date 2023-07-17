Вибух на Кримському мосту: реакція СБУ

Наслідки вибуху на Кримському мосту. Фото: скриншот

У Службі безпеки Україні прокоментували вибух на Кримському мосту. Зокрема, там відреагували на інцидент словами пісні.

Свою реакцію та слова пісні оприлюднила СБУ на своїй сторінці в Telegram.

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Реакція СБУ на вибух на Кримському мосту

"Соловейко, рідний брате, Знову міст пішов "поспати", Та раз… Два! P.S. Музика — народна. Слова — СБУ", — написали в СБУ.

Реакція СБУ. Фото: скриншот

Вибух на кримському мосту

Нагадаємо, вночі 17 липня на Кримському мосту пролунало кілька вибухів. Також стало відомо про загиблих та постраждалих.

Пізніше з'явилося відео перших хвилин після вибуху на Кримському мосту. На кадрах можна побачити, як над місцем вибуху піднімається густий дим.

Додамо, що окупаційна влада Криму прокоментувала інцидент на Кримському мосту. Однак конкретних причин вибуху там не назвали.