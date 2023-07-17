Путин назвал удар по Крымскому мосту "террористическим актом"

Владимир Путин. Фото: EPA/UPG

Диктатор РФ Владимир Путин заявил, что будет "ответ со стороны России" за "теракт" на Крымском мосту. Он назвал это "очередным террористическим актом киевского режима".

Об этом он сказал на совещании со своими подчиненными, передают российские СМИ.

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"Это преступление не имеет смысла с военной точки зрения, не имеет никакого значения, ведь Крымский мост давно не используется для военных перевозок", — отметил он.

По его словам, это преступление является "жестоким", ведь, как он сказал, "пострадали и погибли невинные люди".

Как пострадал Крымский мост

В институте изучения войны ISW отметили, что Крымский мост — важный объект с точки зрения логистики. В случае его полного разрушения у России будет только одна наземная линия поставок.

Напомним, в Службе безопасности Украины прокомментировали взрыв на Крымском мосту. В частности, там отреагировали на инцидент словами песни.