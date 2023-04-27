Путин подписал указ, позволяющий выселять людей без гражданства РФ с ВОТ

Президент Российской Федерации Владимир Путин. Фото: Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS

Российский диктатор Владимир Путин подписал указ, разрешающий осуществлять депортацию жителей с временно оккупированных территорий без гражданства РФ. В документе говорится, что людей будут выселять, если они будут "создавать угрозу национальной безопасности России".

Соответствующий указ появился на российском сайте.

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Согласно указу, иностранцами будут считаться те жители оккупированных территорий, кто пожелал сохранить украинское гражданство и не принял присягу гражданина РФ. То же касается людей, которые проживали на этих территориях и переехали в Россию еще до 30 сентября 2022 года, но также отказались получить гражданство.

Также в документе, который подписал Путин, говорится, что россияне могут выселять с временно оккупированных территорий людей, не получивших гражданство РФ. Речь идет о тех, кто поддерживает "насильственное изменение" основ конституции РФ, а также планирует или финансирует "теракты или экстремистские преступления".

"В случае принятия такого решения человек обязан уехать из России в течение трех календарных дней со дня уведомления. Лица, не выполнившие эту обязанность, подлежат депортации", — говорится в указе.

Напомним, в четверг, 27 апреля, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным.

Также мы писали, что из-за вторжения России в Украину большинство жителей Земли дали негативную оценку Путину. Единственный регион в мире, где количество поддерживающих российского диктатора и его действия осталось выше, чем не поддерживающих — страны Африки к югу от Сахары, которые зависят от продовольствия из России.

Добавим, Российская Федерация намерена сохранить таможенные пункты пропуска с незаконно аннексированными восточными регионами по соображениям безопасности. Эту информацию подтверждают приказы президента Владимира Путина.