Путин подписал указ, позволяющий выселять людей без гражданства РФ с ВОТ
Российский диктатор Владимир Путин подписал указ, разрешающий осуществлять депортацию жителей с временно оккупированных территорий без гражданства РФ. В документе говорится, что людей будут выселять, если они будут "создавать угрозу национальной безопасности России".
Соответствующий указ появился на российском сайте.
Путин хочет депортировать украинцев из ВОТ
Согласно указу, иностранцами будут считаться те жители оккупированных территорий, кто пожелал сохранить украинское гражданство и не принял присягу гражданина РФ. То же касается людей, которые проживали на этих территориях и переехали в Россию еще до 30 сентября 2022 года, но также отказались получить гражданство.
Также в документе, который подписал Путин, говорится, что россияне могут выселять с временно оккупированных территорий людей, не получивших гражданство РФ. Речь идет о тех, кто поддерживает "насильственное изменение" основ конституции РФ, а также планирует или финансирует "теракты или экстремистские преступления".
"В случае принятия такого решения человек обязан уехать из России в течение трех календарных дней со дня уведомления. Лица, не выполнившие эту обязанность, подлежат депортации", — говорится в указе.
Напомним, в четверг, 27 апреля, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным.
Также мы писали, что из-за вторжения России в Украину большинство жителей Земли дали негативную оценку Путину. Единственный регион в мире, где количество поддерживающих российского диктатора и его действия осталось выше, чем не поддерживающих — страны Африки к югу от Сахары, которые зависят от продовольствия из России.
Добавим, Российская Федерация намерена сохранить таможенные пункты пропуска с незаконно аннексированными восточными регионами по соображениям безопасности. Эту информацию подтверждают приказы президента Владимира Путина.