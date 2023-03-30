путин подписал указ о весеннем призыве: сколько планируют набрать людей

С апреля в россии стартует весенний призыв в армию

Российский диктатор владимир путин подписал указ о весеннем призыве граждан россии на военную службу. В российскую армию планируют привлечь еще 147 тысяч человек

Об этом сообщают российские СМИ.

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"Совершить с 1 апреля по 15 июля 2023 года призыв на военную службу граждан российской федерации в возрасте от 18 до 27 лет, которые не находятся в запасе и подлежат призыву на военную службу, в количестве 147 тысяч человек", — говорится в указе.

Осенью 2022 года на военную службу было призвано 120 тыс. человек, а прошлой весной — 134,5 тыс. человек. В среднем в последние годы каждый призыв затрагивал около 130 тыс. человек.

Напомним, ранее разведка Великобритании сообщила, что в россии власти планируют скрыть очередной этап мобилизации, назвав его "вербовкой добровольцев". Впрочем, в регионах все равно будут действовать обычными принудительными методами.

Как отметили ранее в ISW, законопроект Госдумы рф о повышении призывного возраста свидетельствует о том, что в будущем кремль не планирует проводить полную мобилизацию. Немедленное повышение, вероятно, преследует цель расширить призывной возраст, чтобы удовлетворить определенную часть непосредственных потребностей российских военных в живой силе в Украине, а затем уменьшить общие требования общества рф к призыву в последующие годы.