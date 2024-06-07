Путін розкрив втрати російської армії

Російські військовослужбовці в Україні. Фото: російські ЗМІ

"Президент" Росії Володимир Путін ненавмисно підтвердив великі втрати російської армії в Україні. Під час виступу на форумі в Санкт-Петербурзі 5 червня він випадково згадав, що щомісяця в Україні гинуть приблизно п'ять тисяч російських військових.

Про це йдеться у зведенні аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

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Враховуючи стандартне співвідношення поранених до вбитих у бою 3:1, це означає, що близько 15 тисяч росіян щомісяця отримують поранення.

Таким чином, безповоротні втрати російської армії сягають 20 тисяч щомісяця, як зазначають аналітики ISW. Це приблизно відповідає кількості новобранців, яких Росія мобілізує щомісяця.

Запропонована Путіним цифра узгоджується з нижньою межею українських повідомлень про рівень російських втрат, які були озвучені командувачем Сухопутних військ ЗСУ Олександром Павлюком 2 травня — від 25 до 30 тисяч убитих і поранених росіян на місяць.

Нагадаємо, раніше представник ГУР Андрій Юсов заявив, що на кордоні з Україною окупанти сконцентрували майже 550 тисяч військовослужбовців. Велика частина із них — це представники Федеральної служби безпеки та інші воєнізовані формування загарбників.

В Офісі Президента України заявили, що ескалація конфлікту на фронті найближчим часом неминуча, та закликали союзників дати більше зброї.