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Путин подтвердил большие потери оккупантов на войне в Украине, — ISW

7 июня 2024 19:41
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская
Путин раскрыл потери русской армии
Российские военнослужащие в Украине. Фото: российские СМИ
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская

"Президент" России Владимир Путин нечаянно подтвердил большие потери российской армии в Украине. Выступая на форуме в Санкт-Петербурге 5 июня, он случайно вспомнил, что ежемесячно в Украине погибают примерно пять тысяч российских военных.

Об этом говорится в своде аналитиков Института изучения войны (ISW).

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Учитывая стандартное соотношение раненых к убитым в бою 3:1, это означает, что около 15 тысяч россиян ежемесячно получают ранения.

Таким образом, безвозвратные потери российской армии составляют 20 тысяч ежемесячно, как отмечают аналитики ISW. Это примерно соответствует количеству новобранцев, которых Россия мобилизует ежемесячно.

Предложенная Путиным цифра согласуется с нижним пределом украинских сообщений об уровне российских потерь, озвученных командующим Сухопутными войсками ВСУ Александром Павлюком 2 мая — от 25 до 30 тысяч убитых и раненых россиян в месяц.

Напомним, ранее представитель ГУР Андрей Юсов заявил, что на границе с Украиной оккупанты сконцентрировали почти 550 тысяч военнослужащих. Большая часть из них — это представители Федеральной службы безопасности и другие военизированные формирования захватчиков.

В офисе Президента Украины заявили, что эскалация конфликта на фронте в ближайшее время неизбежна,и призвали союзников дать больше оружия.

война в Украине
владимир путин
потери оккупантов
российские войска

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