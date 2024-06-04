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В Офісі президента заявили про зміни та ескалацію на фронті

4 червня 2024 20:18
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Улинець Юлія
редактор
В Офісі президента заявили про зміни та ескалацію на фронті
Українські військові. Фото: Reuters
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор

Україна має вийти на паритет з Росією у своїх військових спроможностях. Для цього Україні потрібно більше зброї, аби нівелювати кількісну перевагу загарбників.

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Так написав радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк у Telegram у вівторок, 4 червня.

 

Подоляк
Допис Михайла Подоляка. Фото: скриншот

У Зеленського закликають партнерів пришвидшити ухвалення потрібних рішень

"Війна вже велика. Усі вчорашні червоні лінії зникли. Все те, що вчора здавалося немислимим, уже реальність. Ескалація? Так, є. Але сам факт агресії та обнулення міжнародного права з боку Росії — максимальна ескалація. Тому не треба продовжувати озиратися назад", — написав посадовець.

Вочевидь, апелюючи в бік західних партнерів України, Подоляк наголошує, що потрібно "остаточно прийняти для себе" дві речі.

"Перша: паритетність війни. Україні потрібен порівнянний обсяг зброї. Високоточної. Щоб компенсувати російську кількість. По-іншому ніяк… І друге: швидкість ухвалення рішень у війні. Все треба робити швидко. Будь-яке зволікання — це завжди шлях до підвищення ціни війни", — каже представник ОП.

Подоляк також підкреслив, що, зважаючи на масштаби воєнних злочинів Росії, гарантувати реальний мир можна лише шляхом воєнної поразки агресора.

Нагадаємо, Подоляк заявив, що Україна знає кількість чоловіків, які виїхали за кордон та не повернулися. Йдеться як про легальні випадки, так і нелегальні.

Раніше радник президента розповідав, що Росія матиме перевагу на лінії фронту протягом ще кількох тижнів. Після цього ситуація почне налагоджуватися.

Також Президент України Володимир Зеленський розповів, які фактори вплинули на рішення росіян розпочати повторний наступ на Харківську область.

Михайло Подоляк
війна в Україні
зброя
Росія
Україна
російські війська
окупанти
Офіс президента

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