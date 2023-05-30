Путін прокоментував польоти безпілотників в Москві

Президент РФ Володимир Путін. Фото: росЗМІ

У вівторок, 30 травня, над Москвою літали безпілотні апарати. З цього приводу Президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що міська система протиповітряної оборони працювала у звичайному режимі.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Путін наголосив, що ситуація потребує додаткової уваги. Він нагадав про подібну проблему, з якою Росія зіткнулася на своїй військовій базі у Хмеймім, але відразу ж зазначив, що в обох випадках масштаби подій ніяк не можна порівняти. Він визнав, що країна має ще багато роботи в цьому напрямку.

Російський диктатор також висловив "занепокоєння" щодо можливості дзеркальної відповіді на атаку, спричинену діями безпілотників. Президент висловився про можливість пошуку стратегій для розв'язання цієї проблеми.

Нагадаємо, раніше ми писали, що російські ЗМІ повідомили про гучний вибух у Москві. У вибуху вони звинуватили безпілотники.

Додамо, за інформацією керівника російського військово-технічного центру "Царські вовки" Олексія Рогозіна, під час атаки на Москву були використані невідомі раніше безпілотники з аеродинамічною схемою "качка".

Теоретична дальність польоту таких дронів — від 400 до 1000 кілометрів. Орієнтовна вартість одного такого безпілотника — усього 20-30 тисяч доларів США.

Росіяни визнали, що протидіяти таким дронам за допомогою радіоелектронних систем приглушення неможливо, єдиний ефективний спосіб боротьби — це лише збивання.