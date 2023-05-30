Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Эксперт сказал, от чего будет зависеть успех воздушной атаки на Москву arrow

Эксперт сказал, от чего будет зависеть успех воздушной атаки на Москву

30 мая 2023 11:10
yevhen-dem-yanov.jpg - Евгений Демьянов
Евгений Демьянов
Журналист
Стало известно, по каким целям в Москве лучше бить ВСУ
Поврежденная многоэтажка в Москве 30 мая 2023 года. Фото: REUTERS/Maxim Shemetov
yevhen-dem-yanov.jpg - Евгений Демьянов
Евгений Демьянов
Журналист

В российской столице много привлекательных объектов, которые могут стать лакомыми целями для Вооруженных сил Украины. И все они — военные, что повысит качество атак.

Такое мнение в комментарии Новини.LIVE высказал военный эксперт Дмитрий Снегирев.

Читайте также:
Дмитрий Снегирев
Дмитрий Снегирев. Фото: Новини.LIVE

"Эффективность пусков по Москве будет зависеть от интенсивности ударов и избранных целей", — сказал Снегирев.

По его словам, если мы будем, как россияне, бить по жилищной инфраструктуре, тогда Москва может апеллировать к международному сообществу, мол, они — такие же, как и мы, что есть неправильно.

Если же бить по Москве, уверен военный эксперт, то надо бить исключительно по военной инфраструктуре.

"А там есть достаточно интересных объектов, координаты которых известны украинской стороне. Например, нефтеперерабатывающий завод, который стоит в черте города, и другие привлекательные для нанесения ударов места", отметил военный аналитик.

Что произошло в Москве

Сегодня утром, 30 мая, российскую столицу Москву атаковали около 25 беспилотников. Россияне признали, что эти дроны — неизвестной им конструкции, а бороться с ними очень непросто.

Атака на Москву 30 травня
Последствия взрывов в Москве 30 мая. Фото: REUTERS/Maxim Shemetov

По информации Telegram-канала Baza, во время утренней атаки на Москву было задействовано около 25 беспилотных летательных аппаратов.

Большую часть из них якобы сбила российская противовоздушная оборона, а еще несколько зацепилось за деревья и провода, так как летели на очень низкой высоте.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

Новость с фото

16:15 К чему снится кровь: значение и толкование сна

06:24 В Украине планируют освободить от военной службы еще одну категорию граждан

обновлено:

18:05 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2023 году?

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с видео

07:00 В Украину идет фронт дождей: какие области зальет больше всего

Новость с видео

17:36 Повестка — после предъявления паспорта: могут ли военные проверять документы

22:10 Нацкомиссия повысила тарифы на электроэнергию: детали

12:04 Мудрик решил, где продолжит карьеру

13:42 Налоговая заглянет в кошельки украинцев: что изменится уже в июле

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас