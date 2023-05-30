Стало известно, по каким целям в Москве лучше бить ВСУ

Поврежденная многоэтажка в Москве 30 мая 2023 года. Фото: REUTERS/Maxim Shemetov

В российской столице много привлекательных объектов, которые могут стать лакомыми целями для Вооруженных сил Украины. И все они — военные, что повысит качество атак.

Такое мнение в комментарии Новини.LIVE высказал военный эксперт Дмитрий Снегирев.

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Дмитрий Снегирев. Фото: Новини.LIVE

"Эффективность пусков по Москве будет зависеть от интенсивности ударов и избранных целей", — сказал Снегирев.

По его словам, если мы будем, как россияне, бить по жилищной инфраструктуре, тогда Москва может апеллировать к международному сообществу, мол, они — такие же, как и мы, что есть неправильно.

Если же бить по Москве, уверен военный эксперт, то надо бить исключительно по военной инфраструктуре.

"А там есть достаточно интересных объектов, координаты которых известны украинской стороне. Например, нефтеперерабатывающий завод, который стоит в черте города, и другие привлекательные для нанесения ударов места", — отметил военный аналитик.

Что произошло в Москве

Сегодня утром, 30 мая, российскую столицу Москву атаковали около 25 беспилотников. Россияне признали, что эти дроны — неизвестной им конструкции, а бороться с ними очень непросто.

Последствия взрывов в Москве 30 мая. Фото: REUTERS/Maxim Shemetov

По информации Telegram-канала Baza, во время утренней атаки на Москву было задействовано около 25 беспилотных летательных аппаратов.

Большую часть из них якобы сбила российская противовоздушная оборона, а еще несколько зацепилось за деревья и провода, так как летели на очень низкой высоте.