Путин прокомментировал полеты беспилотников в Москве

Президент РФ Владимир Путин. Фото: росСМИ

Во вторник, 30 мая над Москвой летали беспилотные аппараты. По этому поводу Президент Российской Федерации Владимир Путин выступил с заявлением, в котором отметил, что городская система противовоздушной обороны работала в обычном режиме.

Об этом сообщают российские СМИ.

Читайте также:

Что сказал Путин

Путин подчеркнул, что ситуация требует дополнительного внимания. Он напомнил о подобной проблеме, с которой Россия столкнулась на своей военной базе в Хмеймим, но сразу же отметил, что в обоих случаях масштабы происшествий никак не сравнимы. Он признал, что стране предстоит еще много работы в этом направлении.

Российский диктатор также выразил "беспокойство" относительно возможности зеркального ответа на атаку, вызванной действиями беспилотников. Президент высказался о возможности поиска стратегий для решения этой проблемы.

Напомним, ранее мы писали, что российские СМИ сообщили о громком взрыве в Москве. Во взрыве они обвинили беспилотников.

По информации руководителя российского военно-технического центра "Царские волки" Алексея Рогозина, во время атаки на Москву были использованы неизвестные ранее беспилотники с аэродинамической схемой "утка".

Теоретическая дальность полета таких дронов — от 400 до 1000 километров. Ориентировочная стоимость одного такого беспилотника — всего 20-30 тысяч долларов США.

Россияне признали, что противодействовать таким дронам с помощью радиоэлектронных систем приглушения невозможно, единственный способ борьбы — это только сбивание.