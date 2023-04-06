путін визнав, що ЗСУ завдають колосальних втрат армії росії

володимир путін

У четвер, 6 квітня, російський диктатор володимир путін зустрівся у Москві зі своїми "маріонетками" на тимчасово захоплених територіях України. Він панічно заявив, що українських бійців треба "відсувати" так далеко, щоб вони не могли бити по російських загарбниках.

Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

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У Москві путін зустрівся з ватажком так званої "ДНР" Денисом Пушиліним і з ватажком так званої "ЛНР" Леонідом Пасічником.

"Українські сили потрібно відсувати з лінії зіткнення туди, звідки вони не зможуть завдавати шкоди російським військовослужбовцям", — сказав путін під час зустрічі.

Окрім того, розмовляючи з Пушиліним, путін розповів байку, що 5 квітня захисники України випустили 300 снарядів "в одне місце", при цьому нібито не лише російські військові постраждали, а й було вбито 14 українських військових, які потрапили в полон.

Нагадаємо, нещодавно у британській розвідці розповіли, що путін судомно шукає гроші для війни в Україні. Так, прем'єр-міністр рф Михайло Мішустін оголосив, що росія планує випустити зовнішні боргові зобов'язання для фінансування бюджетного дефіциту, який виник через затяжну війну проти України.

Цей крок може призвести до того, що іноземні інвестори, купуючи ці папери, стануть причетними до конфлікту.

Окрім того, нещодавно російський диктатор володимир путін вже вкотре звинуватив США у війні в Україні. За його словами, підтримка "кольорових революцій" призвела до української кризи.