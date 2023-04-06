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путин признал, что ВСУ наносят колоссальные потери армии россии

6 апреля 2023 14:42
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Владимир Путин
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В четверг, 6 апреля, российский диктатор владимир путин встретился в Москве со своими "марионетками" на временно захваченных территориях Украины. Он панически заявил, что украинских бойцов нужно "отодвигать" так далеко, чтобы они не могли бить по российским захватчикам.

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

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В Москве путин встретился с предводителем так называемой "ДНР" Денисом Пушилиным и с предводителем так называемой "ЛНР" Леонидом Пасечником.

"Украинские силы нужно отодвигать с линии столкновения туда, откуда они не смогут наносить ущерб российским военнослужащим", — сказал путин во время встречи.

Кроме того, беседуя с Пушилиным, путин рассказал байку, что 5 апреля защитники Украины выпустили 300 снарядов "в одно место", при этом якобы не только российские военные пострадали, но и были убиты 14 попавших в плен украинских военных.

Напомним, недавно в британской разведке рассказали, что путин судорожно ищет деньги для войны в Украине. Так, премьер-министр россии Михаил Мишустин объявил, что рф планирует выпустить внешние долговые обязательства для финансирования бюджетного дефицита, возникшего из-за затяжной войны против Украины.

Этот шаг может привести к тому, что иностранные инвесторы, покупая эти бумаги, причастны к конфликту.

Кроме того, недавно российский диктатор владимир путин в очередной раз обвинил США в войне в Украине. По его словам, поддержка "цветных революций" привела к украинскому кризису.

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