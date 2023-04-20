Путін знищив найбільш боєздатні частини російської армії, — Юсов

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов. Фото: УНІАН

Найбільш боєздатна частина російської армії знищена. І це зробив саме диктатор Володимир Путін, коли відправив їх воювати проти України.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

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Оцінка втрат ворога

Юсов зауважив, що наразі війська РФ можуть планувати і спробувати реалізовувати тактичні операції. Та в цілому росіяни переходять до стратегічної оборони.

"Розпіарений "великий" зимовий наступ, який довго анонсувався, ми вже бачимо, що давно позаду, оскільки чергові задачі ворога провалені", — зауважив він.

Представник воєнної розвідки України підкреслив, що в окупантів немає сьогодні сил повторювати ті спроби, які ми бачили після 24 лютого минулого року.

"Але це не означає, що ворог розбитий або не несе небезпеки для України. Є велика кількість живої сили, мобілізаційний потенціал, значна кількість техніки, нехай навіть часто застарілої. Але найбільш боєздатна частина російської армії знищена в Україні. Знищив її власне Путін, пославши у м’ясорубку", — наголосив Юсов.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, станом на 20 квітня Росія втратила в Україні понад 184 тисячі військових.

Також раніше Генштаб повідомляв, що тільки на донбаському напрямку російські окупанти здійснили понад 50 атак за минулу добу.