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Путін знищив найбільш боєздатні частини російської армії, — Юсов

20 квітня 2023 16:49
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Путін знищив найбільш боєздатні частини російської армії, — Юсов
Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов. Фото: УНІАН
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Найбільш боєздатна частина російської армії знищена. І це зробив саме диктатор Володимир Путін, коли відправив їх воювати проти України. 

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

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Оцінка втрат ворога

Юсов зауважив, що наразі війська РФ можуть планувати і спробувати реалізовувати тактичні операції. Та в цілому росіяни переходять до стратегічної оборони.

"Розпіарений "великий" зимовий наступ, який довго анонсувався, ми вже бачимо, що давно позаду, оскільки чергові задачі ворога провалені", — зауважив він. 

Представник воєнної розвідки України підкреслив, що в окупантів немає сьогодні сил повторювати ті спроби, які ми бачили після 24 лютого минулого року.

"Але це не означає, що ворог розбитий або не несе небезпеки для України. Є велика кількість живої сили, мобілізаційний потенціал, значна кількість техніки, нехай навіть часто застарілої. Але найбільш боєздатна частина російської армії знищена в Україні. Знищив її власне Путін, пославши у м’ясорубку", — наголосив Юсов.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, станом на 20 квітня Росія втратила в Україні понад 184 тисячі військових

Також раніше Генштаб повідомляв, що тільки на донбаському напрямку російські окупанти здійснили понад 50 атак за минулу добу.

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