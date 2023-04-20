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ЗСУ за добу ліквідували ще 600 окупантів: Генштаб оприлюднив нові дані втрат РФ

20 квітня 2023 08:14
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
ЗСУ за добу ліквідували ще 600 окупантів: Генштаб оприлюднив нові дані втрат РФ
Українські захисники ведуть боротьбу з російськими окупаційними військами. Фото: Генеральний штаб ЗСУ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Кількість знищених за минулу добу російських окупантів становить понад 600 осіб. Крім того, загарбники продовжують втрачати військову техніку, зокрема танки, бронемашини й артилерійські системи.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

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Ліквідовані загарбники

За 19 квітня українські захисники знищили на фронтах війни близько 700 російських окупантів.

Крім того, росіяни втратили два танки, 10 бронемашин, шість артилерійських систем та 10 безпілотників різних типів.

Загальні втрати окупаційної армії за час війни

Загальні бойові втрати російської армії такі:

  • особового складу — близько 184 420 (+670) осіб ліквідовано;
  • танків — 3 667 (+2) од.;
  • бойових броньованих машин — 7 120 (+10) од.;
  • артилерійських систем — 2 825 (+6) од.;
  • РСЗВ — 539 (+1) од.;
  • засобів ППО — 285 (+0) од.;
  • літаків — 308 (+0) од.;
  • гелікоптерів — 293 (+0) од.;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 2 386 (+10);
  • крилатих ракет — 911 (+0);
  • кораблів/катерів — 18 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 5 707 (+15) од.;
  • спеціальної техніки — 332 (+2).
Втрати російської армії на 19 квітня 2023 року
Втрати російської армії на 19 квітня 2023 року
Інфографіка: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, раніше Генштаб повідомляв, що тільки на донбаському напрямку російські окупанти здійснили понад 50 атак за минулу добу.

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