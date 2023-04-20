Путин уничтожил наиболее боеспособные части российской армии, — Юсов

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов. Фото: УНИАН

Наиболее боеспособная часть русской армии уничтожена. И это сделал именно диктатор Владимир Путин, отправив их воевать против Украины.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона.

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Юсов отметил, что войска РФ могут планировать и попытаться реализовывать тактические операции. Но в целом русские переходят к стратегической обороне.

"Распиаренное "большое" зимнее наступление, которое долго анонсировалось, мы уже видим, что давно позади, поскольку очередные задачи врага провалены", — отметил он.

Представитель военной разведки Украины подчеркнул, что у оккупантов нет сегодня сил повторять те попытки, которые мы видели после 24 февраля прошлого года.

"Но это не значит, что враг разбит или не несет опасности для Украины. Есть большое количество живой силы, мобилизационный потенциал, значительное количество техники, пусть даже часто устаревшей. Но самая боеспособная часть российской армии уничтожена в Украине. Уничтожил ее собственно Путин, послав в мясорубку", — подчеркнул Юсов.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 20 апреля Россия потеряла в Украине более 184 тысяч военных.

Также ранее Генштаб сообщал, что только на донбасском направлении российские оккупанты совершили более 50 атак за минувшие сутки.