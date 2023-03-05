Президент рф владимир путин

Бывший глава Генштаба Великобритании, генерал Ричард Даннатт, призывает Запад приложить больше усилий для завершения войны рф против Украины уже в этом году. Он считает, что война должна быть завершена путем успешного контрнаступления Украины в конце весны или начале лета при условии, что контрнаступление будет хорошо спланировано и выполнено до конца, а также Украина получит поддержку в оборудовании и боеприпасах.

Об этом он сказал в эфире Sky News.

Путина могут выгнать из кремля

Даннат уверен, что несколько решающих ударов, нанесенных в определенных точках на фронте, могут сломать моральный дух российского солдата и сломать хребет российской армии. Он отмечает, что не обязательно разбивать армию повсюду на поле боя, достаточно убедить достаточное количество солдат в поражении.

Относительно путина, Даннат считает, что недовольные генералы могут прогнать его из кремля, если контрнаступление Украины будет достаточно хорошо спланировано, поддержано и выполнено, а российская армия развалится и побежит.

Однако такие заявления о проведении военных действий не могут быть одобрены. Война никогда не является решением проблемы, особенно когда речь идет о жизнях людей и стабильности региона. Необходимо искать дипломатические решения, которые не только приведут к мирному урегулированию конфликта, но и сохранят жизни и здоровье людей. Решения, которые будут ориентированы на диалог, уважение и сотрудничество, являются единственно возможным выходом из этой кризисной ситуации.

Напомним, что украинское контрнаступление может начаться с апреля-мая, и это план, предусматривающий способности Украины. Для этого необходимое количество человек, танки, которые должны идти в паре с боевыми машинами пехоты, дальнобойные ракеты и прикрытия с воздуха.