Когда ВСУ пойдут в наступление: эксперт назвал месяцы

Для этого необходимо определенное количество человек, танки, которые должны идти в паре с боевыми машинами пехоты

Украинское контрнаступление может начаться с апреля-мая и это план, предусматривающий способности Украины. Для этого необходимо несколько человек, танки, которые должны идти в паре с боевыми машинами пехоты, дальнобойные ракеты и прикрытия с воздуха.

Об этом в интервью Новини.LIVE сказал глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан.

"Мы отмобилизуем определенное количество человек, но еще нужно иметь то, чем атаковать. Речь о тех же танках, которые должны идти в паре с боевыми машинами пехоты, также нам необходима поддержка с воздуха. Это самолеты. Ведь на таких больших просторах юга нет плотной застройки и рельефной местности, где можно было бы спрятаться или постепенно продвинуться. Там нам необходима дальнобойная ракета и прикрытие авиацией с воздуха", — отметил эксперт.

Кроме этого, для наступления нужна эффективная противоракетная оборона, а истребители F-16 являются составной частью общей архитектуры нашей воздушной обороны. Ведь самолеты в небе с противоракетой защитят гораздо большую площадь, чем наземные стационарные пусковые установки.

"Имея меньшее количество вооружения, у нас будет меньше возможностей для наступательных действий. Даже ту западную технику, которую будем получать партиями, мы вынуждены будем использовать в оборонных боях. У нас война высокой интенсивности, где уничтожается много техники и живой силы", — подытожил Кузан.

Ранее Сергей Кузан уточнил, что россияне прекрасно понимают, что к нам идет западная помощь. Пик в ее предоставлении придется на весну. Поэтому россияне сделают все, чтобы в течение февраля-марта занять новые территории и нанести нам максимальные потери. После, когда украинская армия будет укомлектована новой западной техникой, для россиян наступят тяжелые времена.

Они это хорошо понимают как и то, что их мобилизационные способности небезграничны, поэтому будут делать все, чтобы максимально продвинуться вперед.