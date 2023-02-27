Путинская нечисть атаковала Запорожье: есть "прилеты"

Обстрел Запорожья

В ночь на 27 февраля путинская армия обстреляла Запорожье. В результате атаки зафиксировано два "прилета" на объект гражданского нежилого строения.

Об этом сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.

Атака на Запорожье

По словам Куртева, есть разрушения. К счастью, люди не пострадали.

В ОВА тем временем сообщили, что противник обстрелял город ракетами С-300. Кроме того, один из запущенных российских снарядов, вероятно, упал в воду.

Напомним, ночью 27 февраля в ряде областей Украины началась воздушная тревога. Взрывы были слышны в Хмельницкой и Киевской областях.

Накануне, 26 февраля российские оккупационные войска обстреляли четыре территориальных громады Сумской области. В общей сложности было зафиксировано 76 ''прилетов'' из минометов и артиллерии.