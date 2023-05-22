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ПВК "Вагнер" навряд чи продовжить бойові дії після Бахмута, — ISW

22 травня 2023 07:27
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
ПВК "Вагнер" навряд чи продовжить бойові дії після Бахмута, — ISW
Найманці ПВК "Вагнер" у Бахмуті. Фото: росЗМІ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Після багатомісячної битви у Бахмуті сили ПВК "Вагнер" виснажені. Російські окупаційні війська навряд чи зможуть продовжити наступальні дії на цій ділянці фронту.

Про це повідомляє у своєму традиційному щоденному огляді подій російсько-українського військового конфлікту американський Інститут вивчення війни (ISW).

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Аналітики ISW зазначили, що ще з кінця грудня 2022 року сили ПВК "Вагнер" почали демонструвати ознаки того, що вони не зможуть продовжити наступальні операції за межами міста Бахмут.

Так, один із російських воєнкорів заявив учора, 21 травня, заявив що "вагнерівці" відмовилися від наступу на Іванівське та Хромове, населені пункти безпосередньо біля Бахмута.

Наступальних операцій не буде

Експерти Інституту підкреслюють, що ні "Вагнер", ні регулярні російські війська навряд чи будуть продовжувати наступ на захід від Бахмута.

До того ж, не визнавши вчасно виснаження наступального потенціалу, росіяни не підготовили необхідну оборону на захоплених ділянках.

Нагадаємо, що російський пропагандист Володимир Соловйов заявив у прямому ефірі, що російські окупанти після багатоденного протистояння "звільнили" Бахмут, хоча там досі тривають бої.

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