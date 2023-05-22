Соловйов почав святкувати "захоплення" Бахмута, хоча там досі тривають бої

Український військовий біля гармати та російський пропагандист Володимир Соловйов, який тримає в руках герб Бахмута. Фото: колаж Новини.LIVE

Російський пропагандист Володимир Соловйов заявив у прямому ефірі, що російські окупанти після багатоденного протистояння "звільнили" Бахмут. За його словами, це сталося після багатоденної операції, що закінчилася успішно.

Про це Соловйов заявив у прямому ефірі.

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Пропагандисти святкують "взяття" Бахмута, попри запеклі бої, що досі тривають у місті.

"Бахмут тепер Артемівськ", — заявив Соловйов, винісши в студію герб міста Бахмут.

За його словами, "визволення" сталося завдяки "героїчному подвигу" вагнерівців, які мали підтримку "бійців червоної армії".

Крім того, як доказ, пропагандист показав фото в'їзду в місто.

Яка ситуація в Бахмуті

Нагадаємо, що оборонна операція українських захисників в Бахмуті триває. Попри те, що ЗСУ зараз контролюють незначну частину міста, значення її оборони не втрачає своєї актуальності.

Також ми повідомляли, що заступниця міністра оборони України Ганна Маляр розповіла, що росіянам не вдалося оточити Бахмут. При цьому окупанти втратили частину стратегічних висот навколо міста.

Додамо, що сьогодні, 21 травня, Президент України Володимир Зеленський розповів, чи контролює Київ місто Бахмут. Він заперечив захоплення населеного пункту російськими окупантами.