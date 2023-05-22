ЧВК "Вагнер" вряд ли продолжит боевые действия после Бахмута, — ISW

Наемники ЧВК "Вагнер" в Бахмуте. Фото: росСМИ

После многомесячного сражения в Бахмуте силы ЧВК "Вагнер" истощены. Российские оккупационные войска вряд ли смогут продолжить наступательные действия на этом участке фронта.

Об этом сообщает в своем традиционном ежедневном обзоре событий российско-украинского военного конфликта американский Институт изучения войны (ISW).

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Аналитики ISW отметили, что еще с конца декабря 2022 года силы ЧВК "Вагнер" начали демонстрировать признаки того, что они не смогут продолжить наступательные операции за пределами города Бахмут.

Так, один из российских военкоров заявил вчера, 21 мая, заявил, что "вагнеровцы" отказались от наступления на Ивановское и Хромово, населенные пункты непосредственно возле Бахмута.

Наступательных операций не будет

Эксперты Института подчеркивают, что ни "Вагнер", ни регулярные российские войска вряд ли будут продолжать наступление западнее Бахмута.

К тому же, не признав своевременно истощение наступательного потенциала, россияне не подготовили необходимую оборону на захваченных участках.

Напомним, что российский пропагандист Владимир Соловьев заявил в прямом эфире, что российские кафиры после многодневного противостояния "освободили" Бахмут, хотя там до сих пор продолжаются бои.