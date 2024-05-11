Радбез ООН проведе засідання на тлі посилення російських обстрілів України

Комітет ООН. Фото: UN Photo/E. Debebe

Рада Безпеки ООН анонсувала засідання під час якого буде розглянуто ескалацію російських обстрілів української території. Його заплановано на вівторок, 14 травня.

Про це повідомив кореспондент Укрінформу у Нью-Йорку.

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Засідання ООН

Представники Ради Безпеки ООН зосередять свою увагу на останніх подіях, що стосуються посилення обстрілів, які спрямовані на цивільну інфраструктуру України. Очікуються жваві дебати та обговорення щодо подальших кроків, які може здійснити міжнародне співтовариство для забезпечення безпеки та миру в регіоні.

Планується, що засідання розпочнеться о 15:00 за східноамериканським часом, що відповідає 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, що в Україні у квітні цього року внаслідок повномасштабної війни Росії загинули щонайменше 129 цивільних. Ще понад 570 були поранені через російські атаки.

Також уповноважені спостерігачі за санкціями ООН підтвердили, що Росія атакувала Харків 2 січня північнокорейською балістичною ракетою Hwasong-11.