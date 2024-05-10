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Скільки українців загинули внаслідок російських атак у квітні — ООН назвала страшну цифру

10 травня 2024 19:18
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Скільки українців загинули внаслідок російських атак у квітні — ООН назвала страшну цифру
Рятувальник ліквідовує наслідки атаки Росії. Ілюстративне фото: ДСНС
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

В Україні у квітні цього року внаслідок повномасштабної війни Росії загинули щонайменше 129 цивільних. Ще понад 570 були поранені через російські атаки.

Про це повідомляється у звіті місії ООН у п'ятницю, 10 травня.

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Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні задокументувала високий рівень жертв серед цивільного населення через інтенсивні бойові дії поблизу лінії зіткнення протягом минулого місяця.

Крім того, російські війська здійснювали масовані атаки на енергетичну інфраструктуру України, що поставило під загрозу енергетичну та транспортну системи.

Так, внаслідок російської агресії у квітні загинуло щонайменше 129 українців та ще 574 отримали поранення. Місія ООН задокументувала 34 напади на об'єкти енергетичної інфраструктури на підконтрольних територіях України й 13 випадків атак на окупованих територіях. 

Більшість жертв серед цивільного населення, а саме 89%, та пошкоджень освітніх і медичних установ — 86% — припадає на територію, яка контролюється Україною.

Нагадаємо, уповноважені спостерігачі за санкціями ООН підтвердили, що Росія атакувала Харків 2 січня північнокорейською балістичною ракетою Hwasong-11. 

Водночас в Офісі Генерального прокурора України заявили, що близько половини ракет північнокорейського виробництва, якими Росія вдарила по Україні, збилися з траєкторії й вибухнули в повітрі. Загалом було вивчено уламки 21 з близько 50 ракет КНДР.

ООН
обстріли
окупанти
ракети
війна в Україні
жертви

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