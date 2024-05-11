Совбез ООН проведет заседание на фоне усиления российских обстрелов Украины

Комитет ООН. Фото: UN Photo/E. Debebe

Совет Безопасности ООН анонсировал заседание, в ходе которого будет рассмотрена эскалация российских обстрелов украинской территории. Он запланирован на вторник, 14 мая.

Об этом сообщил корреспондент Укринформа в Нью-Йорке.

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Заседание ООН

Представители Совета Безопасности ООН сосредоточят свое внимание на последних событиях, касающихся усиления обстрелов, направленных на гражданскую инфраструктуру Украины. Ожидаются оживленные дебаты и обсуждения дальнейших шагов, которые может осуществить международное сообщество по обеспечению безопасности и мира в регионе.

Планируется, что заседание начнется в 15:00 по восточноамериканскому времени, что соответствует 22:00 по киевскому времени.

Напомним, что в Украине в апреле этого года в результате полномасштабной войны России погибли по меньшей мере 129 гражданских. Еще более 570 были ранены из-за российских атак.

Также уполномоченные наблюдатели за санкциями ООН подтвердили, что Россия атаковала Харьков 2 января северокорейской баллистической ракетой Hwasong-11.