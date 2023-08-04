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Радянських і українських систем розмінування ЗСУ недостатньо, — експерт

4 серпня 2023 12:54
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Радянських і українських систем розмінування ЗСУ недостатньо, — експерт
Система для розмінування УР-77. Фото: Вікіпедія
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Україна має радянські системи для розмінування і готується виробляти власну техніку. Але наявних обсягів недостатньо для знешкодження мінних полів на окупованих територіях України.

Про це в коментарі для Новини.LIVE заявив військовий експерт, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

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Одним із основних питань контрнаступу Збройних сил України є розмінування великих територій, які були заміновані російськими окупантами за останні місяці.

Сили оборони могли покладатися на стару радянську техніку, наголосив Дмитро Снєгирьов.

Йдеться про самохідну реактивну установку УР-77, створену на базі самохідної гаубиці 2С1 "Гвоздика".

Ця машина для розмінування серійно випускалася ще з 1978 року.

Власні українські розробки

Крім того, наголосив експерт, нещодавно з'явилася інформація про надання сертифікату на виробництво вітчизняної системи розмінування.

"Але вона буде випускатися в обсязі двох одиниць. Тобто цієї кількості явно недостатньо", — підкреслив Дмитро Снєгирьов.

Військовий експерт підкреслив, що території, заміновані росіянами є дуже великими, що вимагає великої кількості відповідної техніки.

Нагадаємо, що, за оцінками експертів Світового банку, розмінування одного квадратного метра нині коштує від 2 до 8 доларів США. Таким чином протягом найближчих років на розмінування України необхідно буде витратити 37,5 мільярда доларів США.

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