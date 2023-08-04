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Советских и украинских систем разминирования ВСУ недостаточно, — эксперт

4 августа 2023 12:54
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист
Советских и украинских систем разминирования ВСУ недостаточно, — эксперт
Система разминирования УР-77. Фото: Википедия
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист

У Украины есть советские системы для разминирования и готовится производить собственную технику. Но имеющихся объемов недостаточно для обезвреживания минных полей на оккупированных территориях Украины.

Об этом в комментарии для Новини.LIVE заявил военный эксперт, сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев.

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Одним из основных вопросов контрнаступления Вооруженных сил Украины является разминирование больших территорий, заминированных российскими оккупантами за последние месяцы.

Силы обороны могли полагаться на старую советскую технику, подчеркнул Дмитрий Снегирев.

Речь идет о самоходной реактивной установке УР-77, созданной на базе самоходной гаубицы 2С1 "Гвоздика".

Эта машина для разминирования выпускалась серийно еще с 1978 года.

Собственные украинские разработки

Кроме того, отметил эксперт, недавно появилась информация о предоставлении сертификата на производство отечественной системы разминирования.

"Но она будет выпускаться в объеме двух единиц. То есть этого количества явно недостаточно", — подчеркнул Дмитрий Снегирев.

Военный эксперт подчеркнул, что территории, заминированные россиянами, очень большие, что требует большего количества соответствующей техники.

Напомним, что, по оценкам экспертов Всемирного банка, разминирование одного квадратного метра в настоящее время стоит от 2 до 8 долларов США. Таким образом, в ближайшие годы на разминирование Украины необходимо будет потратить 37,5 миллиарда долларов США.

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