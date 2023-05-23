Радник Резнікова назвав країну, яка може першою надати ЗСУ літаки F-16

Радник міністра оборони України Юрій Сак. Фото з відкритих джерел

Нідерланди можуть стати першою країною, яка передасть Україні західні винищувачі F-16. Ця країна має 18 таких літаків, які зараз не використовуються.

Про це повідомляє видання Politico.

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Хто перший

Радник міністра оборони України Юрій Сак зробив заяву щодо того, яка країна може першою передати Україні бойові винищувачі F-16.

Цією країною можуть стати Нідерланди.

Скільки літаків має Амстердам

Як зазначило видання з посиланням на речника міністерства оборони Нідерландів, зараз збройні сили цієї країни використовують 24 літаки F-16.

Ці літаки залишатимуться на озброєнні ЗС Нідерландів до середини 2024 року, а після цього вони "доступні для іншого призначення, наприклад для продажу".

Крім того, у Нідерландів є додаткові 18 винищувачів F-16, які більше не використовуються - і можуть отримати інше призначення.

12 із цієї партії літаків спочатку були заплановані для передачі одній із приватних компаній, але передача, за словами речника міноборони Нідерландів, була відкладена.

Нагадаємо, США та їхні союзники планують передати Україні винищувачі F-16. Коли саме це відбудеться, остаточно не повідомляється. Відомо, що найближчими місяцями буде з'ясовано, хто саме, коли і скільки надасть літаків.

Додамо, що Україна зможе отримати винищувачі західного зразка у другій половині 2023 року. Ці літаки допоможуть у наступальних операціях ЗСУ, які відбуватимуться після початку загального контрнаступу.