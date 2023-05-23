Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Радник Резнікова назвав країну, яка може першою надати ЗСУ літаки F-16 arrow

Радник Резнікова назвав країну, яка може першою надати ЗСУ літаки F-16

23 травня 2023 10:35
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Радник Резнікова назвав країну, яка може першою надати ЗСУ літаки F-16
Радник міністра оборони України Юрій Сак. Фото з відкритих джерел
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Нідерланди можуть стати першою країною, яка передасть Україні західні винищувачі F-16. Ця країна має 18 таких літаків, які зараз не використовуються.

Про це повідомляє видання Politico.

Читайте також:

Хто перший

Радник міністра оборони України Юрій Сак зробив заяву щодо того, яка країна може першою передати Україні бойові винищувачі F-16.

Цією країною можуть стати Нідерланди.

Скільки літаків має Амстердам

Як зазначило видання з посиланням на речника міністерства оборони Нідерландів, зараз збройні сили цієї країни використовують 24 літаки F-16.

Ці літаки залишатимуться на озброєнні ЗС Нідерландів до середини 2024 року, а після цього вони "доступні для іншого призначення, наприклад для продажу".

Крім того, у Нідерландів є додаткові 18 винищувачів F-16, які більше не використовуються - і можуть отримати інше призначення.

12 із цієї партії літаків спочатку були заплановані для передачі одній із приватних компаній, але передача, за словами речника міноборони Нідерландів, була відкладена.

Нагадаємо, США та їхні союзники планують передати Україні винищувачі F-16. Коли саме це відбудеться, остаточно не повідомляється. Відомо, що найближчими місяцями буде з'ясовано, хто саме, коли і скільки надасть літаків.

Додамо, що Україна зможе отримати винищувачі західного зразка у другій половині 2023 року. Ці літаки допоможуть у наступальних операціях ЗСУ, які відбуватимуться після початку загального контрнаступу.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

14:09 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

00:25 Приват24 тимчасово припинить роботу: банк назвав причину

06:24 В Україні планують звільнити від військової служби ще одну категорію громадян

Оновлено

18:05 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2023 році?

Новина з відео

07:00 В Україну суне дощовий фронт: які області заллє найбільше

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:04 Мудрик вирішив, де продовжить кар'єру

05:43 УБД та учасник війни: у чому суттєва різниця та які надаються пільги

08:56ППО збила усі 18 ракет під час нічної російської атаки, — Залужний

19:22 Мудрик не потрібен "Челсі": клуб ухвалив рішення щодо гравця

23:20Пілот Karaya розповів, чому в РФ сталося масове падіння авіації

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB