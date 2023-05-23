Советник Резникова назвал страну, которая может первой предоставить ВСУ самолеты F-16

Советник министра обороны Украины Юрий Сак. Фото из открытых источников

Нидерланды могут стать первой страной, которая передаст Украине западные истребители F-16. У этой страны 18 таких самолетов, которые сейчас не используются.

Об этом сообщает издание Politico.

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Советник министра обороны Украины Юрий Сак сделал заявление о том, какая страна может первой передать Украине боевые истребители F-16.

Этой страной могут стать Нидерланды.

Сколько самолетов имеет Амстердам

Как отметило издание со ссылкой на спикера министерства обороны Нидерландов, сейчас вооруженные силы этой страны используют 24 самолета F-16.

Эти самолеты будут оставаться на вооружении ВС Нидерландов до середины 2024 года, а затем они "доступны для другого назначения, например для продажи".

Кроме того, у Нидерландов есть дополнительные 18 истребителей F-16, которые больше не используются и могут получить другое назначение.

12 из этой партии самолетов изначально были запланированы для передачи одной из частных компаний, но передача, по словам спикера минобороны Нидерландов, была отложена.

Напомним, США и их союзники планируют передать Украине истребители F-16. Когда это произойдет, окончательно не сообщается. Известно, что в ближайшие месяцы будет установлено, кто именно, когда и сколько предоставит самолеты.

Украина сможет получить истребители западного образца во второй половине 2023 года. Эти самолеты помогут в наступательных операциях ВСУ, которые будут происходить после начала всеобщего контрнаступления.