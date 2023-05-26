СБУ ефектно знищила три російські комплекси спостереження

Уражений російський комплекс спостереження. Фото: скриншот з відео

Кіберфахівці Служби безпеки України залишили російських окупантів без трьох комплексів спостереження. Вони знищили їх за допомогою дронів-камікадзе.

Про це повідомляє СБУ.

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Знищення ворожих комплексів спостереження

"Специ Департаменту кібербезпеки СБУ за допомогою дронів-камікадзе відключили два комплекси "Гренадер" та один "Муром", — йдеться у повідомленні.

Російські загарбники використовували їх для того, щоб постійно стежити за територією та переміщенням українських військових.

Нагадаємо, українські військові дають гідну відсіч ворогу на фронті. Окрім "ліквідації" особового складу противника, ЗСУ знищують і російську військову техніку.

Також ми писали, що українським військовим потрібно близько 48 одиниць винищувачів F-16. Цього вистачить для звільнення тимчасово окупованих територій.

Додамо, фонд "Повернись живим" передав розвідникам комплекс безпілотників. Вони мають радіус керованого польоту до 180 км та здатні перебувати на висоті до 12 годин.