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Ракеты и авиабомбы: в Генштабе рассказали об обстрелах врага за минувшие сутки

27 мая 2023 07:08
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Ракеты и авиабомбы: в Генштабе рассказали об обстрелах врага за минувшие сутки
Оккупанты запускают ракеты. Фото: российские СМИ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

За минувшие сутки российские оккупанты нанесли 20 ракетных ударов. В частности, по Киевской и Днепропетровской областях применили 10 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555, которые были уничтожены ВСУ.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

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Удары по Украине

Отмечается, что по Днепру оккупанты ударили дважды. Сначала с помощью 7 ракет из С-300/С-400. Второй раз — попали в медицинское учреждение, использовав "Искандер".

"2 российских зенитных управляемых ракеты попали по Авдеевке. Кроме того, враг нанес 68 авиационных ударов, в частности, привлек иранские ударные дроны типа "Shahed" по городам Мерефа и Изюм Харьковской области, а также применил управляемые авиационные бомбы по городу Авдеевка и деревне Нью-Йорк. В то же время произвел около 89 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам", — говорится в сообщении.

Пострадавшие и повреждения

В Генштабе заявили, что есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Кроме того, повреждения получили медицинское учреждение в городе Днепр, образовательные учреждения в Изюме и Нью-Йорке, гражданская инфраструктура.

Также подчеркнули, что вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по Украине остается высокой.

Напомним, что в течение недели Россия опрокинула в соседнюю страну минимум два эшелона с техникой и военными. В начале недели РФ передала состав, следовавший из Волновахи Донецкой области.

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