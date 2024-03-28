Ракети на Україну — Повітряні сили попередили, куди летять цілі
Повітряна тривога в Україні зараз 28 березня охопила значну частину території. Попри пуски ударних безпілотників, російські загарбники вирішили запустити ще й ракети.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України у Telegram.
Повітряна тривога зараз 28 березня
Військові попередили пропуски керованих авіаційних ракет на Дніпропетровську область у північному напрямку. Зокрема, ударні БпЛА також летять на Дніпро.
Крім того, захисники повідомляють, що російські загарбники запустили в напрямку Дніпра балістику з тимчасово окупованого українського Криму.
Наразі половину областей України охопила повітряна тривога. Повітряні сили пов'язують оголошення небезпеки з загрозою ударних безпілотників та ракетною небезпекою.
Оновлено 23:48. Не варто забувати й про "шахеди", які за даними бійців, прямують із Київської області на захід.
Також є інформація про політ ракету на Кам'янське Дніпропетровської області.
Оновлено 00:07. "Шахеди" продовжують рухатись на захід. Так, військові попереджають про рух цілей в бік Вінницької області.
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