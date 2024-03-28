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Ракети на Україну — Повітряні сили попередили, куди летять цілі

28 березня 2024 23:39
оновлено: 00:07
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Ракети на Україну — Повітряні сили попередили, куди летять цілі
Ракета летить у небі. Фото: РНБО
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Повітряна тривога в Україні зараз 28 березня охопила значну частину території. Попри пуски ударних безпілотників, російські загарбники вирішили запустити ще й ракети.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України у Telegram.

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Повітряна тривога зараз 28 березня

Військові попередили пропуски керованих авіаційних ракет на Дніпропетровську область у північному напрямку. Зокрема, ударні БпЛА також летять на Дніпро.

Крім того, захисники повідомляють, що російські загарбники запустили в напрямку Дніпра балістику з тимчасово окупованого українського Криму.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Наразі половину областей України охопила повітряна тривога. Повітряні сили пов'язують оголошення небезпеки з загрозою ударних безпілотників та ракетною небезпекою. 

Мапа повітряної тривоги в Україні сьогодні, 28 березня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 23:48. Не варто забувати й про "шахеди", які за даними бійців, прямують із Київської області на захід.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Також є інформація про політ ракету на Кам'янське Дніпропетровської області.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Оновлено 00:07. "Шахеди" продовжують рухатись на захід. Так, військові попереджають про рух цілей в бік Вінницької області.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

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