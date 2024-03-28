Ракеты на Украину — Воздушные силы предупредили, куда летят целые

Ракета летит в небе. Фото: СНБО

Воздушная тревога в Украине сейчас 28 марта охватила значительную часть территории. Несмотря на пуски ударных беспилотников, российские захватчики решили запустить ракеты.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины в Telegram.

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Воздушная тревога сейчас 28 марта

Военные предотвратили пропуски управляемых авиационных ракет на Днепропетровскую область в северном направлении. В частности, ударные БПЛА также улетают на Днепр.

Кроме того, защитники сообщают, что российские захватчики запустили в направлении Днепра баллистику по временно оккупированному украинскому Крыму.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Половину областей Украины охватила воздушная тревога. Воздушные силы связывают оглашение опасности с угрозой ударных беспилотников и ракетной опасностью.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 23:48. Не стоит забывать и о "шахедах", которые по данным бойцов, следуют из Киевской области на запад.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Также есть информация о полете ракеты на Каменское Днепропетровской области.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Обновлено 00:07. "Шахеды" продолжают двигаться на мероприятие. Да, военные предупреждают о движении целей в сторону Винницкой области.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

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