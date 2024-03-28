Ракеты на Украину — Воздушные силы предупредили, куда летят целые
Воздушная тревога в Украине сейчас 28 марта охватила значительную часть территории. Несмотря на пуски ударных беспилотников, российские захватчики решили запустить ракеты.
Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины в Telegram.
Воздушная тревога сейчас 28 марта
Военные предотвратили пропуски управляемых авиационных ракет на Днепропетровскую область в северном направлении. В частности, ударные БПЛА также улетают на Днепр.
Кроме того, защитники сообщают, что российские захватчики запустили в направлении Днепра баллистику по временно оккупированному украинскому Крыму.
Половину областей Украины охватила воздушная тревога. Воздушные силы связывают оглашение опасности с угрозой ударных беспилотников и ракетной опасностью.
Обновлено 23:48. Не стоит забывать и о "шахедах", которые по данным бойцов, следуют из Киевской области на запад.
Также есть информация о полете ракеты на Каменское Днепропетровской области.
Обновлено 00:07. "Шахеды" продолжают двигаться на мероприятие. Да, военные предупреждают о движении целей в сторону Винницкой области.
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