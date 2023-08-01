Ракети Storm Shadow успішно долітають до росіян, — Ігнат

Військові завантажують у винищувач ракети Storm Shadow. Фото: Подробиці

У росіян є можливості збивати ракети Storm Shadow, проте вони долітають до ворожих об'єктів і успішно знищують їх. В ЗСУ задоволені результатами їх застосування.

Про це у прямому ефірі телемарафону розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Читайте також:

"І Storm Shadow, і SCALP, а в майбутньому, сподіваюсь, і Taurus - це ракети, які летять доволі низько над землею. Перехопити їх звичайними засобами ППО надзвичайно важко. Але виключати те, що їх збивають, не можна", — зазначив Ігнат.

Разом з тим речник повітряних сил запевнив, що застосування ракет Storm Shadow дає хороший результат.

"Ці ракети вже показали, що вони долітають. І долітають дуже гарно. Це нам дуже подобається. Україні потрібно більше такого озброєння. І прийняття відповідних рішень від наших партнерів було б дуже на часі", — розповів Ігнат.

Чому ракети Storm Shadow ефективні

Крилаті стелс-ракети Storm Shadow офіційно передані Україні Великою Британією і перебувають у розпорядженні ЗСУ.

Ця ракета належить до сучасних крилатих ракет з використанням технології стелс, довершеною системою наведення та потужною бойовою частиною. Війська США і Великої Британії неодноразово застосовували їх у різних куточках світу, утому числі проти військ Саддама Хусейна, Башара Асада та бойовиків ІДІЛ.

Раніше ми вже повідомляли, що Збройні сили України підтвердили удар по Чонгарському мосту, який розташований на адміністративному кордоні Криму та Херсонської області. Його уразили вранці 29 липня. Ймовірно, було застосовано ракети Storm Shadow.